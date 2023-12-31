كوريا الشمالية تعلن عزمها إطلاق 3 أقمار استطلاعية جديدة في 2024 كتب: شريف سليمان 03:26 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023 كوريا الشمالية أعلنت كوريا الشمالية عزمها إطلاق 3 أقمار استطلاعية جديدة في 2024، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد أمر تجهيز النووي.. قرار عاجل من زعيم كوريا الشمالية بشأن الحرب زعيم كوريا الشمالية يلوح باستخدام النووي.. لماذا طالب جيشه بالاستعداد للحرب؟ زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتجهيز «النووي»: استعدوا للحرب زعيم كوريا الشمالية يوجه بتسريع الاستعداد للحرب ومواجهة التحركات الأمريكية عقيد متقاعد بسلاح الجو الأمريكي: واشنطن تعتبر صواريخ كوريا الشمالية تهديدا كوريا الشمالية إطلاق أقمار صناعية بقلم شريف سليمان