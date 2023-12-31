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كوريا الشمالية تعلن عزمها إطلاق 3 أقمار استطلاعية جديدة في 2024

كتب:

شريف سليمان
03:26 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية عزمها إطلاق 3 أقمار استطلاعية جديدة في 2024، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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