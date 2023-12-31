حدث ليلاً.. تجهيز لحرب نووية وتوقعات باختفاء أوكرانيا وقصف أمريكي على سوريا.. عاجل

شهدت الليلة الماضية عدداً كبيراً من الأحداث والتطورات الساخنة، سواء ما يتعلق بتصاعد الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، أو تطورات الحرب في قطاع غزة، وكذلك الحرب الروسية – الأوكرانية خصوصاً بعد قصف بلجورود.

وتأتي تلك التطورات في ختام عام 2023، الذي شهد أحداثاً في غاية الصعوبة، لا سيما أنه قد بدأ بعدد من الكوارث الطبيعية، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على غزة.

قرار جديد من زعيم كوريا الشمالية

وكشفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية عن تخطيط الدولة لإطلاق 3 أقمار اصطناعية للتجسس خلال العام المقبل، وهو القرار الذي يأتي في إطار تعزيز قدرات الجيش الكوري الشمالي، لا سيما فيما يتعلق بالقدرة على مراقبة العدو، بحسب الوكالة.

ويأتي الكشف عن تلك الأقمار بعد أيام قليلة من دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الجيش إلى الاستعداد للحرب وتجهيز الأسلحة النووية في ظل التوترات المتفاقمة بين بيونج يانج والولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة أثارات كثيراً من الجدل واللغط بشأن نوايا الزعيم الكوري.

توقعات باختفاء أوكرانيا بعد استهداف بيلجورود

وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، توقع ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر اختفاء أوكرانيا بعد الهجوم الأخير على مدينة بيلجورود الروسية، معتبراً أن الأوكرانيين بتلك الخطوة دمروا وجودهم كدولة قومية، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أن كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلجورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية محظورة، مشيرة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد، لا سيما أن بعضها تمكن من إصابة المدينة، وأدى ذلك إلى مقتل 12 شخصاً وطفلين، وإصابة 108 آخرين.

هجوم حوثي جديد على البحر الأحمر

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، بتعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز، والتي أوضحت أن المدمرة الأمريكية جريفلي أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تجاه سفن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك طلبت المساعدة واستجابت المدمرة لطلب السفينة، مشيرة أنه لا أنباء عن وقوع إصابات جراء التصدي للهجوم الذي استهدف سفينة الحاويات أثناء عبورها في جنوب البحر الأحمر.

فصف أمريكي على سوريا

في سياق متصل بتطورات الحرب في غزة، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن صواريخ وطائرات حربية أمريكية استهدفت مواقع لمجموعات موالية لإيران في دير الزور وريفها شرق سوريا.

ولفت المرصد السوري إلى أنه كان هناك دويّ انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة.

ومنذ شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الأخير على قطاع غزة، تنفذ فصائل مسلحة من داخل سوريا ضربات باتجاه القواعد العسكرية الأمريكية، كما تقوم جماعة الحوثيين باستهداف السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل في منطقة باب المندب.