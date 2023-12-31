«هتفصل الذهب على مزاجك».. تقرير يوضح إمكانية تصنيع المشغولات «عمولة»

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في صنع مشغولات ذهبية «عمولة» بأشكال وتصاميم معينة غير موجودة في الأشكال المتاحة.

وأضافت المؤسسة، في تقرير لها، أنه يمكن للأشخاص عمل تصاميم خاصة بهم وتنفيذها، حسب ذوق كل منهم في حالة عدم توافرها في الأسواق، من خلال المشغولات العمولة، والتي يتم تصنيعها في الورش الخاصة بالصاغة أو الورش الصغيرة لصناعة الذهب، وليس الشركات والمصانع الكبرى، وهذا لأن الشركات تنتج الذهب والمشغولات بكميات كبيرة وليس بالقطعة.

السلاسل الخاصة بالأسماء الأكثر طلبا في الذهب العمولة

ولفتت إلى أنه من أبرز المشغولات الشائعة في المشغولات العمولة التي يكثر الطلب عليها، هي صنع سلسلة باسم الشخص أو بشكل معين كما يفضله العميل.

كما يمكن من خلاله تحديد العيار الذي يتم به صنع المشغول سواء 14 أو 18 أو 21، موضحة أن الذهب العمولة لا يتم دمغه من مصلحة الدمغ والموازين.

وأشارت إلى أن المصنعية الخاصة به تكون غالية جدا عكس الذهب الموجود في المحلات والشركات، ويمكن التحكم في وزن المشغول، ولكن ليس كل الورش تقوم بإنتاج ذهب بالعمولة لذلك يجب البحث جيدا واختيار الأفضل.