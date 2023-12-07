أسعار سبائك الذهب عيار 24 الأكثر طلبا في الصاغة اليوم.. اعرف المصنعية كام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم، تراجعا ملحوظا، إذ استقر الجرام من عيار 24 عند 3177 جنيها، في حين سجل عيار 21 مبلغ 2780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2382 جنيها، وعيار 14 سجل 1858جنيها، بينما الجنيه الذهب استقر عند 22 الف و240 جنيها بدون مصنعية.

ارتفاع الطلب على السبائك

ووسط هذا التراجع، شهدت الفترة الماضية ارتفاعا في الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بغرض شرائها، ولحفظ قيمة الأموال، وسط توقعات لأعضاء شعبة الذهب بتواصل الطلب على السبائك وانخفاض سعر الذهب.

أسعار السبائك الذهب في مصر

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار السبائك الذهب اليوم، مع حساب المصنعية التي تتراوح بين 35 و75 جنيها على الجرام الواحد من المعدن المستخدم في تصنيع السبائك.

1 – سعر السبيكة الذهب BTC «الأوقية» عيار24، وزن 31.1 جرام، يبلغ 101 ألف و327 جنيها.

2 – سعر السبيكة الذهب BTC ، عيار 24، وزن 10.35 جرام بيضاوية الشكل إسلامية عليها آية الكرسي 33 ألفا و 960 جنيها.

3 – سعر السبيكة الذهب BTC، وزن 100 جرام، عيار 24 فرعونية، سجلت 325 ألفا و708 جنيهات.

4- سعر السبيكة الذهب BTC، وزن 116.65 جرام، عيار 24، سجلت 378 ألفا و714 جنيها.