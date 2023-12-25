قبل ما تشتري الذهب.. ما هي المصنعية ومحتوياتها؟

«المصنعية».. مصطلح يُستخدم عند شراء الذهب، وهي قيمة المبلغ الذي يضاف على قيمة سعر الجرام الأصلي للذهب، والتي تختلف قيمته من مكان لأخر ومن مشغول لأخر.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن قيمة المصنعية تختلف من مكان لآخر ومن صائغ لآخر ويتم تحديدها وفقا لتصميم القطعة الذهبية وطبقًا لعيار الذهب نفسه.

تكليف الإنتاج والمعدات من أهم المحددات

وأضافت أنه يتم تحديد قيمة المصنعية وفقًا لتكاليف الإنتاج وثمن المعدات المستخدمة في مراحل الإنتاج والتصنيع المختلفة وكذلك تكلفة الخدمات مثل الكهرباء وغيرها بالإضافة إلى ما يسمى «الهالك» وهو ما يتم فقده من الذهب أثناء مرحلة التصنيع والتشكيل ويتم توزيعه على سعر مصنعية جرام المنتج النهائي.

ولفتت أنه يكون هناك تنافس بين ورش الذهب وبعضها في سعر المصنعية المحتسبة على المشغولات الذهبية، فكل ورشة تحاول خفض سعر المصنعية الخاص بها لتكون جاذبة للمواطنين لشراء منتجاتها.

اختلاف المصنعية من عيار لأخر

وتختلف أيضًا المصنعية باختلاف عيار الذهب، حيث ترتفع المصنعية على الذهب ذو العيار المنخفض بأكثر من العيارات الكبيرة، فعيار 18 تكون مصنعيته أكثر من مصنعية الذهب عيار 21.

ويتم احتساب المصنعية عن طريق إضافة سعر المصنعية على الجرام الواحد إلى سعر جرام الذهب المعلن وقت الشراء، ويحتسب إجمالي سعر المنتج وفقا لوزنه.

وأكدت المؤسسة على أنه يجب العلم يتم خصم كامل المصنعية عند إعادة بيع المشغول الذهبي، فعند البيع يتم احتساب ثمن القطعة المراد بيعها عن طريق حساب وزنها بالجرامات مضروبًا في سعر جرام الذهب المعلن وقت البيع، دون النظر إلى قيمة المصنعية المحتسبة على كل جرام وقت الشراء والذي يكون مذكور في فاتورة الشراء.