بهاء سلطان يحتفل بتحقيق مليون مشاهدة لأغنية «قبل ما امشي» على «يوتيوب»

احتفل الفنان بهاء سلطان، مع جمهوره، عبر ستوري حسابه على «إنستجرام»، بتحقيق أغنيته الجديدة «قبل ما امشي»، مليون مشاهدة عبر قناته على «يوتيوب» بعد 8 أيام من طرحها.

بهاء سلطان يطرح أغنيى «قبل ما امشي»

وطرح الفنان بهاء سلطان، قبل 8 أيام أغنية «قبل ما امشي»، وكتب عبر حسابه: «بإمكانكم الآن الاستماع إلى أغنية ‫قبل ما امشي‬، جديد النجم ‫بهاء سلطان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم».

كلمات أغنية «قبل ما امشي»

وتقول كلمات «قبل ما امشي»: «قبل ما امشي عايز أسلم عاللي جرحه في قلبي علم في الندالة كان معلم دكتوراه في خيبة الأمل، اللي ساب في القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل».