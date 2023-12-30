بهاء سلطان يروج لأغنية فيلم «عصابة عظيمة» استعدادا لطرحه بالسينمات

نشر المطرب بهاء سلطان، مقطع فيديو، من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة «كله فالصو»، والذي يغنيها بالتعاون مع المطرب أحمد سعد، والفنانة إسعاد يونس، من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وعلق على الفيديو قائلاً: «افتحلي بس سكة وهنوصل لاتفاق.. كله فالصو مع النجم أحمد سعد من فيلم عصابة عظيمة للنجمة إسعاد يونس».

تفاصيل أغنية كله فالصو

الأغنية من كلمات مصطفى البرنس وفلبينو، ، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل، لينافس بموسم أفلام رأس السنة 2024.

أحداث الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «عظيمة» والتي تجسدها الفنانة اسعاد يونس، وتتعرض لحادث تفقد خلاله بصرها وتصبح كفيفة، وتتعرض لأزمة كبيرة بعد توريط ابنها لها بالنصب على شركتها والاستيلاء على أموالها والذي يجسده الفنان كريم عفيفي، وتقوم بتشكيل عصابة تدعي «عصابة عظيمة» لاسترداد حقوقها.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد ثروت، محمد محمود، فرح الزاهد وآخرين من اخراج وائل احسان وتأليف هاجر الإبياري.