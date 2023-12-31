وائل جسار يحيي حفلين في ليلة رأس السنة بالقاهرة

يحيي الفنان وائل جسار الليلة حفلين غنائيين في مصر ضمن حفلات ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى، التي روج لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

حفلات مصر في رأس السنة يوم 31 ديسمبر

ونشر وائل جسار البوستر الدعائي وعلق عليه: «حفلات مصر في رأس السنة يوم 31 ديسمبر بفندق سميراميس وبفندق موڤينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي».

ويشارك مع وائل جسار في حفل مدينة الانتاج كل من بوسي، ومصطفى كامل، وعمر كمال، وسلمى عادل، والراقصة ديانا.

حفل وائل جسار في قبرص

واحيا الفنان وائل جسار حفل غنائي في قبرص رفع شعار كامل العدد، وشارك جمهوره فيديو من الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام معلقا: «بعد النجاح الكبير في السويد ستكهولم مقتطفات من حفلات عيد الميلاد المجيد دائماً في أوروبا من تنظيم شركة «MJR EVENTS» .