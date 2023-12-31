المستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية (فيديو)

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مُمثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2023، وهناك عدد من المستندات المطلوبة من الفائزين تجهيزها.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية.

1- أصل قسيمة إيداع اشتراك رحلة الحج ويتم السداد في إحدى البنك الحكومية «بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي، البريد المصري».

2- جواز سفر مميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام.

3- فيش حج مميكن.

4- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

5- عدد 10 صور شخصية خلفية بيضاء واضحة مقاس 4×6.

6- تصاريح السفر لمن يتطلب سفره الحصول على موافقة جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

7- شهادة تحصين qr code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية من لقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال 6 أشهر.

8- بطاقة صحية من وزارة الصحة والسكان والتي تثبت التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي وجرعة من اللقاح الرباعي، قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات.

9- تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.