«تصعيد البديل».. تحذير للفائزين في قرعة حج الجمعيات حال عدم السداد

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، آخر يوم لتسديد تكاليف حج الجمعيات الأهلية، لكل الذين فازوا في القرعة، مؤكدة أنه في حالة عدم السداد سيجري اتخاذ إجراءات أخرى.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجراءات التي يجري اتخاذها في حالة تعثر الفائز، عن تسديد تكاليف قرعة حج الجمعيات الأهلية.

تصعيد البديل من الحجاج

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة تعثر الشخص الفائز في حج الجمعيات الأهلية، سيجرى تصعيد البديل من الحجاج الذين جرى اختيارهم في القرعة، التي أُجريت يوم الخميس الماضي.

وشهدت إجراءات القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، التي جرت يوم الخميس الماضي، بإشراف من وزارة الداخلية، اختيار 7 آلاف و500 حاج من بين المتقدمين الذين بلغ عددهم 23 ألفا و400 لحج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم 1445هـ/ 2024م.

وتقدم الحجاج من خلال 2749 جمعية ومؤسسة أهلية، وبلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%، ونسبة السيدات 59%، فضلا عن تصدر محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.