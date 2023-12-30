وزارة التضامن تفتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2 يناير

تفتح وزارة التضامن الاجتماعي، أبوابها للتقديم على إشراف حج الجمعيات الأهلية، و للأشخاص الراغبين في الإشراف من ممثلي الجهة الإدارية، بداية من 2 يناير المقبل وحتى 16 من الشهر نفسه.

إعلان نتيجة قرعة حج التضامن

وفتحت وزارة التضامن في الفترة من 14 إلى 30 نوفمبر الماضي، باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية، وأعلنت يوم الخميس الماضي، خلال مؤتمر، أسماء الفائزين، بعد إجراء القرعة الإلكترونية.

غدًا آخر موعد لتسديد التكاليف

وأتاحت الوزارة سداد قيمة التكاليف الخاصة بحج الجمعيات الأهلية، حتى نهاية يوم غد، وفي حالة عدم سداد الفائز سيجري تصعيد بديل.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي 7500 تأشيرة هذا العام لأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك بعد أن تجاوز عدد المتقدمين 23 ألفا و400، وأُجريت القرعة الإلكترونية بإشراف من وزارة الداخلية، لاختيار الـ7500 حاج من المتقدمين لأداء الفريضة لهذا العام.