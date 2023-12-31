عاجل.. «التضامن» تكشف آخر موعد للمتقدمين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، الحج للأشخاص الذين يرغبون في أداء الفريضة، من خلال التقديم للإشراف على الحجاج الفائزين بحج الجمعيات الأهلية.

التقديم من يوم 2 يناير حتى 16 يناير

وتفتح الوزارة أبواب التقديم للأشخاص الراغبين في التقديم للإشراف على الحجاج الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات أو ممثلي الجهة الإدارية وذلك من 2 يناير المقبل حتى 16 من ذات الشهر.

تصعيد البديل

وحددت وزارة التضامن، اليوم الأحد، آخر موعد لتسديد تكاليف حج الجمعيات الأهلية، لكل الذين فازوا في القرعة، وفي حالة عدم السداد سيجرى اتخاذ إجراءات أخرى منها تصعيد البديل من الحجاج الذين جرى اختيارهم في القرعة.

يذكر أن جرى اختيار عدد 7500 حاج من بين المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم 1445هـ/ 2024م، من بين 23400 شخص وذلك خلال القرعة الإلكترونية التي تمت بإشراف من وزارة الداخلية الخميس الماضي، وبلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%، ونسبة السيدات 59%.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج إلى أن، إلى أنه بعد إعلان نتيجة قرعة الحج يوم 6 يناير المقبل، ستبدأ شركات السياحة في تحصيل قيمة برنامج الحج من الفائزين، بعد خصم مبلغ رسوم جدية الحجز الذي دفعوه عند تسجيل الأسماء، موضحًا أنّ المواطنين الذين لم يوفقوا في القرعة، يستطيعوا استرداد مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم، في موعد غايته شهر من يوم إعلان النتيجة.