أين يسدد الفائزون تكلفة حج الجمعيات؟.. 4 أماكن فقط اعرفها

أجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على جميع الأسئلة المتعلقة بحج الجمعيات الأهلية، حيث يبدأ الحجاج المُختارين في قرعة حج الجمعيات الأهلية، غدا، سداد تكلفة المستوى الخاص بحج الجمعيات الأهلية، وأكدت الوزارة أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، وتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة.

ماذا لو لم يتم سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية

في حالة عدم إتمام الإجراءات الخاصة بسداد تكاليف العمرة، وفق تقرير رسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، فإنه سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، حيث شهدت إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م.

أماكن سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية

- بنك مصر

- البنك الأهلي

- بنك القاهرة

- البريد المصري

أسعار حج الجمعيات الأهلية

- يشتمل حج الجمعيات الأهلية على 3 مستويات.

- مستوى خمسة نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة تبلغ 235 ألف جنيه

- مستويان اقتصاديان بتكلفة تبلغ 168 ألف جنيه و151 ألف جنيه على التوالي

- جميع المستويات تشمل الوجبات

- سيتم تحديد سعر تذكرة الطيران لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

أراقم مُهمة في حج الجمعيات الأهلية

- تخصيص عدد 7500 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية

- تقدم 23400 مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية

- إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 23400 ألف مواطن ومواطن

- إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م

- بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%

- بلغت نسبة السيدات 59%

- تصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لحج الجمعيات الأهلية

- التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الحجاج الفائزين

- تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة

- توفير الوعظ الديني للحجاج

- الوعظ الدينين يقدم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج

- سيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج

- دليل يغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

تيسيرات تُقدم لأول مرة

- تيسيرات متعددة في التسجيل لحج الجمعيات

- تم السماح للمواطنين بالتسجيل دون وجود اشتراطات للسن

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا

- أما كبار السن فقد سمح لهم بالتقدم دون شروط سوى قدرتهم على أداء فريضة الحج بالاعتماد على النفس

- تم السماح بوجود مرافقين للمتقدمين أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

تواريخ ممهمة في حج الجمعيات الأهلية

- من المقرر فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية بداية من 2 ينايروحتى 16 يناير المقبل

- البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023

- فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر الماضي