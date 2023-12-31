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محلل سياسي فلسطيني: «الاحتلال الإسرائيلي» لا يزال يتلقى الدعم من أمريكا

كتب:

هاجر عمر
09:12 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
غزة

غزة

قال الدكتور ماهر صافي، محلل سياسي فلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتلقى دعما من الولايات المتحدة، ويواصل قصفه المستمر على المدنيين، موضحا أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، 70% منهم أطفال.

أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج 8 الصبح على شاشة dmc، أن هناك نحو 5000 معتقل بالضفة الغربية، لافتا إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة في ازدياد مستمر، ووصل لأكثر من 21 ألف شهيد، ولا بد من محاكة الاحتلال على جرائمه.

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