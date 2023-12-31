الحالة المرورية اليوم.. كثافات على طريق الكورنيش وسيولة في مصطفى محمود (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى، اليوم الأحد 21 ديسمبر 2023، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي.

كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد

وأوضح البرنامج الأماكن التي شهدت كثافات مروروية، أبرزها الكورنيش إذ شهد كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة عند الدخول إلى الطريق السطحي بشارع رمسيس وامتداده حتى ميدان العباسية ومسجد النور، إلى جانب وجود كثافات في محيط جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب الكليات.

كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد

وأضافت مقدمة البرنامج، «نفس الكثافات نجدها إذا سلطنا طريق شارع الجيش، فهي كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، ثم تقل الكثافات في الطريق حتى نصل إلى منطقة الضاهر، وعند الوصول إلى كوبري أكتوبر، تقل الكثافات بعد نزلة غمرة وفي اتجاه مدينة نصر ومحور النصر».

ميدان مصطفى محمود يشهد سيولة مرورية

وتابعت «أما الاتجاه الثاني، فإنه يشهد كثافات لكنها أقل وتزيد أعلى غمرة وشارع بورسعيد، وفي محافظة الجيزة، يشهد ميدان مصطفى محمود سيولة مرورية وشارعي جامعة الدول العربية والسوادن وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان، أما شارع أحمد عرابي المتجه إلى الدائري، فإنه يشهد سيولة مرورية، أما الطريق العكسي للقادم من أكتوبر تجاه ميدان لبنان، فإنه يشهد كثافات مرورية تبدأ في آخر 2 كم من المحور».