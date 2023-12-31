أبرزهم الشحات وياسر إبراهيم.. ماذا فعل المستبعدون من قائمة منتخب مصر؟

جدل واسع، تسبب في إعلان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، بعد استبعاد عدد من نجوم الصف الأول، وتحديدا لاعبي الأهلي.

الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم، كانا الاسمين الأبرز، بعد تصدرهما محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، عقب دقائق من إعلان القائمة، وعدم ظهور اسميهما بها، في ظل المستوى المتميز الذي يقدماه مع المارد الأحمر.

كما أن محمود جنش حارس مرمى فيوتشر، كان من ضمن أبرز اللاعبين الذين أثاروا الجدل بشأن اختيارات القائمة، في ظل عدم وجود سوى لاعب واحد من فريقه، فضلا عن غياب سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون، رغم تألقه مع فريقه في التشامبيون شيب واحتلال الوصافة خلف منافسه ليستر سيتي.

ومع تصدره «التريند»، اختار حسين الشحات عدم التعليق على قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر، حيث سجل أول ظهور له، بعد ساعات قليلة من إعلان القائمة، دون الإشارة من قريب أو بعيد لقرار استبعاده.

الشحات يظهر برفقة أطفاله الثلاثة

وظهر الشحات رفقة أبنائه الثلاثة، في إحدى مناطق الألعاب، مستغلا الأجازة الطويلة التي حصل عليها لاعبي الأهلي، عقب حصد برونزية كأس العالم للأندية، والتتويج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فيوتشر في المباراة النهائية.

في المقابل واصل ياسر إبراهيم احتفاءه بتتويج الأهلي بلقب كأس السوبر، متجاهلا قرار استبعاده من قائمة المنتخب، بينما قام جنش بنشر صورة رفقة زوجته وأبناءه، رافضا التعليق على اختيار فيتوريا، بينما قام سام مرسي بالاحتفاء بعيد ميلاد والدته، بنشر صورة لها عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «انتسجرام».

وأثار إعلان فيتوريا عن قائمة الفراعنة ضجة كبرى على مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل استبعاد عدد من اللاعبين المميزين، على رأسهم الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي

خط الوسط: حمدى فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.