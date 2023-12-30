عاجل.. رد فعل مفاجئ من الأهلي على استبعاد 5 من قائمة منتخب مصر

قام السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتعليق على انضمام 7 لاعبين من صفوف الفريق إلى قائمة المنتخب لكأس أمم أفريقيا، واستبعاد 5 لاعبين آخرين.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ضمت 27 لاعبًا على رأسهم 7 لاعبين من الأهلي وهم: «محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وكهربا ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور»، فيما تم استبعاد 5 لاعبين وهم: «ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات».

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر أرسل رسائل خاصة للاعبي الأهلي بعد إعلان قائمة منتخب مصر، إذ حرص كولر على تهنئة الـ7 لاعبين المنضمين إلى قائمة الفراعنة بينما طالب الخماسي المستبعد بالاستمرار في الاجتهاد للحصول على فرص المشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم خماسي الأهلي المستبعد من قائمة المنتخب إلى تدريبات الفريق يوم 11 يناير المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق وتستمر لمدة 14 يومًا.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كل من:

«محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا».