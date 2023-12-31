أعلنت إدارة مرور الإسماعيلية، منذ قليل، فتح طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي بعد 4 ساعات من إغلاقه بسبب الشبورة الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب وتسببت في انعدام الرؤية.

وكانت قد أغلقت مديرية أمن الإسماعيلية الطريق في منطقة محطة تحصيل الرسوم بدائرة مركز القصاصين، فيما أغلقت مخارج المدينة في ارتكاز فوديكو الأمني داخل مدينة الإسماعيلية وارتكاز نفيشة في بداية الطريق الصحراوي.

شبورة كثيفة على الطرق

وشهدت الإسماعيلية شبورة كثيفة على الطرق منذ الخامسة فجرا، وانشترت بشكل كبير بعد ساعة تقريبا، ووصلت إلى حد الضباب، وهو ما تسبب في انعدام الرؤية الأفقية أمام السائقين.

تحذيرات من طوارئ الإسماعيلية

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ومدن القناة خلال الساعات الماضية من شبورة ضبابية تضرب طرق الإسماعيلية والمدن المجاورة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وناشدت الشبكة ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع أي حوادث مرورية خلال ساعات الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، محذرة من تكرار الشبورة خلال الأيام المقبلة.