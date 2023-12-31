عاجل.. إغلاق طريق القاهرة - الإسماعيلية بسبب الضباب

شهد طريق «الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي» في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إغلاق تام أمام حركة السيارات بسبب الشبورة الكثيفة، التي وصلت إلى حد الضباب وانعدام الرؤية الأفقية بشكل نهائي.

وأغلقت إدارة مرور الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم ارتكاز الأمني بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية للمتجهين إلى طرق «الإسماعيلية - القاهرة والإسماعيلية بورسعيد»، كما أغلقت ارتكاز نفيشة الأمني والمؤدي إلى طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي عبر الطريق الزراعي.

وقال محمد إبراهيم أحد السائقين أنه تم إغلاق محطة الرسوم على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي منذ لحظات بسبب كثافة الشبورة لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

طوارئ الإسماعيلية تحذر من شبورة ضبابية

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة خلال الساعات القليلة الماضية، من استمرار الشبورة الضبابية حتى الثامنة صباحا تقريبا.

وطالبت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال التحرك على الطرق السريعة والصحراوية في الساعات الأولى من الصباح واتباع تعليمات رجال المرور لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية على الطرق.