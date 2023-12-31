قيادات «الإسكان» يتفقدون مشروعات المرافق والطرق في «حدائق العاصمة»

تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة إلى مدينة حدائق العاصمة؛ لتفقد مشروعات المرافق والطرق في المدينة، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، والمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان الزيارة بجولة بمشروع تنفيذ محطة رافع مياه صرف صحي، ومشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي، ومشروع خط مياه قطر 900 مم، المغذي للمرحلة الثانية لوحدات الإعلان الرابع عشر من مدينة حدائق العاصمة.

تكثيف الأعمال لزيادة نسب الإنجاز

وشدد المهندس أشرف فتحي محمود، على ضرورة المتابعة المستمرة من المسؤولين بالجهاز، والتنبيه على الشركات العاملة بتلك المشروعات، بتكثيف الأعمال لزيادة نسب الإنجاز، والانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها للاستفادة منها، حيث إنّ هذه المشروعات تخدم الحاجزين بالمرحلة الثانية من الإعلان الرابع عشر بمنطقة 2350 بمدينة حدائق العاصمة.

كما استكمل مسؤولو الإسكان الجولة، بالمرور على أعمال الطرق، وأعمال شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية من الإعلان الـ14 بمنطقة 2350 فدانا، حيث أكد المهندس أشرف فتحي، على مسؤولي إدارة المرافق بالجهاز، ضرورة التنسيق الدائم مع القطاعات المتخصصة في هذا المجال، نظراً لأهمية ذلك لسكان المدينة.

وأكد المهندس عمار مندور، أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالمشروع للتنبيه على زيادة نسب الإنجاز، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الشركات بتوفير الخامات والمعدات والعمالة اللازمة لإنهاء تلك المشروعات بالجودة المطلوبة.