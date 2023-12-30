«الإسكان»: إجراء القرعة بين المتقدمين لحجز وحدات «جنة وسكن مصر» بالمنصورة الجديدة

شهدت مدينة المنصورة الجديدة، على مدار يومين، فعاليات القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعي «جنة وسكن مصر» بالمدينة، في استاد المنصورة الرياضي.

«الغمراوي»: عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية

صرح بذلك المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لافتا إلى أنه جرى إجراء القرعة بين 5 آلاف و942 متقدما، على 192 وحدة بمشروع جنة، وبين 3 آلاف و742 متقدما على 96 وحدة سكنية بسكن مصر، بحضور لجنة مشكلة من ممثلي القطاع العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية، نحو توفير سكن ملائم للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز، لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.

وعقدت القرعة بحضور الجهات المعنية، وبعض المواطنين المتقدمين، وجرى اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتوثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، وإنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهى الشفافية.