«الإسكان» تتابع إزالة مخالفات البناء في العبور وأكتوبر والشيخ زايد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف إزالة مخالفات البناء بمدن العبور و6 أكتوبر والشيخ زايد، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك في إطار جهود التعامل الفوري مع مخالفات البناء بجميع صورها.

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وأن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الجهاز لا يتهاون في إزالة المخالفات البنائية، مهما كان حجمها، أو موقعها، دون استثناء لتنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع المخالفات.

رئيس جهاز العبور: تنفيذ إزالات فورية ضد المخالفين

وقال رئيس الجهاز، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناءات مخالفة بالقطعة رقم 7 بمنطقة الـ 800 متر بالحي الأول، وتقفيل مباني بالبدروم وتحويله إلى سكني، كما تمت الإزالة لغرفة عشوائية بجوار برج محمول بمنطقة المحكمة بمحلية 12 بالحى الأول، وذلك بمعرفة إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب، بمعاونة شرطة التعمير.

وأضاف رئيس جهاز العبور، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 14 بالحي الرابع، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور الثانى علوى بالقطعة رقم 15 بالحى الرابع، مؤكدا تخصيص رقما للخط الساخن للشكاوى، وهو 15100، يعمل على مدار 24 ساعة.

حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر

وقام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشن حملة مكثفة، لإزالة مخالفات البناء، استهدفت الأحياء الثاني والثالث والخامس، وأسفرت عن إزالة روف مخالف بالمجاورة الخامسة، والسادسة بالحي الثاني، وكذا القطعة رقم 212 عقد ثاني أرض المزاد بالحي الخامس، والقطعة رقم 1709 بالمجاورة الثامنة بالحي الثالث.

إيقاف التعامل على قطعة أرض في الشيخ زايد

وصرح المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم إيقاف التعامل على قطعة أرض وسحب المعدات للقطعة 7A بيت الوطن، بسبب مخالفة تقسيم البدروم، وعمل حمام سباحة في الردود وتنفيذ دوبلكس .