«سلامة الغذاء»: الفاصوليا أكثر الخضراوات تصديرا الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع، 78 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر، وجرى تسجيل 7 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدراج 7 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبحسب تقرير الهيئة الأسبوعي، عن الفترة 23 - 29 ديسمبر، بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وجرى تسجيل مركز تعبئة بالهيئة، وجار إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2185 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

موسم تصدير الموالح المصرية

جرى المرور على فروع الهيئة بالمحافظات لمتابعة موسم تصدير الموالح المصرية وتنفيذ آلية سحب العينات من رسائل البرتقال المعدة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5335 رسالة بنحو 200 ألف طن لـ1775 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 580 صنفا من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا الأسبوع الماضي قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الطماطم بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن.

أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

ومثلت السعودية وليبيا وإسبانيا وروسيا، أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة، الأسبوع الماضي، أيضًا، المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ1075 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 610 رسالات.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1630 رسالة بنحو 388350 طنا لـ780 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنفا من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 94 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا، البرازيل، ليتوانيا وكندا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي، المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 476 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ323 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 311 رسالة.