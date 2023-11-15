«بيطري الوادي الجديد» تنظم ورشة عمل عن مفهوم سلامة الغذاء

نظم قسم صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بكلية الطب البيطري في جامعة الوادي الجديد، ورشة عمل بعنوان «سلامة الغذاء وصحة الإنسان»، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

ورشة عمل عن مفهوم سلامة الغذاء

وقال الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، إنّ ورشة العمل حاضر فيها أساتذة من جامعة الوادي الجديد، وناقشت عددًا من الطرق التقليدية التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لأية مخاطر صحية، بالإضافة لمفهوم سلامة الغذاء.

سلامة الغذاء الوراثية

وأضاف عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، أنه جرى مناقشة، موضوع عن سلامة الغذاء الوراثية، مثل تأثير الأغذية المعدلة جينيًا على صحة الأجيال القادمة، وأثر المواد والأدوات الملامسة للأغذية على الصحة العامة، ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية.