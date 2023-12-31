اليوم آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة والمبدع الصغير 2024

أعلنت وزارة الثقافة أن اليوم الأحد آخر موعد لتلقي طلبات التقدم لجوائز الدولة النيل، والتقديرية والتفوق والتشجيعية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وكذلك جائزة الدولة للمبدع الصغير 2024، في مجالات الفنون والآداب والابتكارات العلمية.

تفاصيل جوائز الدولة

وتبلغ القيمة المالية لمختلف جوائز الدولة 6 ملايين و300 ألف جنيه و14 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية كالتالي:

جوائز الدولة التشجيعية وعددها 32 جائزة قيمة كل منها (50,000 جنيه) في مجالات: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية.

وجوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة (100,000 جنيه) علاوة على ميدالية فضية وتمنح في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وجوائز الدولة التقديرية: وعددها 10جوائز وقيمة كل جائزة (200,000 جنيه) وميدالية ذهبية، وتمنح في مجالات: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة (500,000ج) فضلا عن ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب، قيمتها (500,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي على الساحة العربية.

كما أعلن المجلس الأعلى للثقافة أن اليوم أيضا آخر موعد لـ التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير للدورة الرابعة، وتنقسم هذه الجائزة إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.