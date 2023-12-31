رئيس جهاز مدينة الشروق يعلن بدء تنفيذ مشروعات المرافق لمنطقة «الرابية»

أعلـن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشـروق، بدء تنفيذ خط مياه شرب رئيسى لتغذية منطقة الرابية المضافة للمدينة مستقبلاً، والذي يُعد أهم مشروعات المرافق بمنطقة الرابية، وذلك في إطار سياسات الدولة لدفع إجراءات التقنين، وتحقيق التنمية بمناطق الامتداد المضافة لعدة مدن.

بدء أعمال الحفر وتركيب المواسير

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن طول خط التغذية الناقل للمياه يبلغ حوالى 1700 متر، وبقطر 710 ملليمترات، وجارٍ حاليا أعمال الحفر وتركيب المواسير، إذ تبدأ الأعمال من واجهة المنطقة المطلة على طريق القاهرة / الإسماعيلية، مرورا بالطريق الرئيسي والذي ينتهي عند المدخل المطل على طريق «جنيفة»، مضيفا أن الأعمال تشمل تنفيذ 3 غرف (ربط/ هواء/ غسيل).

وأشار إلى استئناف أعمال تمهيد الطرق بمنطقة الرابية، إذ جرى إنهاء التنسيقات اللازمة مع بعض الجهات الخارجية، وجارٍ إنهاء العمل بالطرق الرئيسية يتبعها العمل فى بعض الطرق بقلب المنطقة، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال نظرا لأهميتها، إذ تسهم في رسم الملامح الأولية للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة.

وأشار إلى البدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة، للطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات، وذلك استجابة لطلبات سكان المنطقة، فى فتره سابقة، والذي جاء أبرز ما فيها طلبهم رصف الطرق أسوةً بالمناطق السكنية المجاورة، إذ جرى البدء فى التنفيذ قبل الموعد الذى حدده رئيس الجهاز فى اللقاء.

إنهاء أرصفة المشاة أمام العقارات

وأوضح أنه جرى إنهاء أرصفة المشاة أمام العقارات وحول مناطق الخدمات، وكذلك شبكة الغاز الطبيعي الرئيسية بالمنطقة، وأن تلك الأعمال تدخل ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق، وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، ويتبقى العمل حاليا بالخامسة.