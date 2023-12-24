رئيس جهاز «الشروق» يعلن البدء في أهم مشروعات المرافق بالمدينة

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، بدء أهم مشروعات المرافق بمنطقة الرابية المضافة للمدينة والمتمثلة في تنفيذ خط مياه شرب رئيسي لتغذية المنطقة مستقبلاً، وذلك في إطار سياسات الدولة لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية بمناطق الامتداد.

وأوضح رئيس الجهاز، أن طول خط التغذية الناقل للمياه يبلغ 1700 متر، وبقطر 710 مليمتر، وجار أعمال الحفر وتركيب المواسير؛ إذ تبدأ الأعمال من واجهة المنطقة المطلة على طريق القاهرة الإسماعيلية مرورا بالطريق الرئيسي الذي ينتهي عند المدخل المطل على طريق جنيفة، كما أضاف أن الأعمال تشمل تنفيذ 3 غرف (ربط / هواء / غسيل) والمدة المتوقعة لإنهاء الأعمال 6 شهور، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ وفي ذات السياق.

وأشار إلى استئناف أعمال تمهيد الطرق بعد فترة التوقف السابقة؛ إذ جرى إنهاء التنسيقات اللازمة مع بعض الجهات الخارجية، وجار إنهاء العمل بالطرق الرئيسية يتبعها العمل في بعض الطرق بقلب المنطقة، إذ جرى 25 معدة ثقيلة عبارة عن 9 لوادر، و3 جليدر، 4 هراس، و3 تنك مياه، و6 سيارة نقل قلاب.

رسم الملامح الأولية للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة

ووجّه رئيس الجهاز بسرعة إنهاء الأعمال نظرا لأهميتها إذ أنها تساهم في رسم الملامح الأولية للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة.