إزالة تعديات وتحرير محاضر للمخالفين في جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق

استكمل المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة المهندس أحمد مكي والدكتور محمد صلاح والمهندس طارق يوسف ومسؤولى الجهاز، جولاته التفقدية لمتابعة الحالة العامة بالحي الثالث، طبقا لجدول المرور الدوري لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة متفقدا المحاور والطرق وكذا الحدائق.

محاضر وإزالة تعديات في المدينة

وتابع رئيس الجهاز أعمال الصيانة العامة بنطاق الجولة، مرورا على المسطحات الخضراء والطرق، مشددا على تكثيف الرعاية في الحدائق والنظافة، كما جاء على هامش الجولة رصد عقارات يقوم أصحابها بإلقاء مخلفات التشطيبات على أرصفة المشاه، ووجه رئيس الجهاز بسرعة رفعها وإخلاء الرصيف أمام حركة السكان مع تحرير العقوبة الرادعة على المتسبب، وإيقاف التعامل على العقار، مؤكدا استمرار المرور يوميا بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

رئيس جهاز الشروق يزيل دور مخالف بأحد عقارات الحي الرابع

كان المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق ترأس لجنة إزالة المبانى المخالفة، بحضور العميد تامر عادل رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، وتمكنت اللجنة من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الرابع في المدينة.

وكانت اللجنة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل العقاري على العقار وإلزام المخالف بتحمل نفقة الإزالة.

وكان رئيس الجهاز، أهاب بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، ومشددا على ضرورة عدم التعاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.