محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في منطقتين بالزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة في شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتعرف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الانتهاء من تركيب 7 آلاف متر إنترلوك

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد منطقة لكوظ وقسم حسن صالح، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية، حيث تم الانتهاء من تركيب 7 آلاف متر من إجمالي 13500 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

سرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية

وشدد المحافظ على رئيس حي ثان الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

تنفيذ خطة التطوير والتجميل

وتابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة شارع المحافظة وأعمال الرصف الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

كما توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقتي الاستاد وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق، وقرر تشكيل لجنة من رئاسة المركز وحي ثان لمراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدى عليها من قبل بعض المواطنين لإعادة استغلالها في إقامة مسطحات خضراء طبقا لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفا لتلك المناطق.