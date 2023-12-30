بدء أعمال رصف طريق جسر النيل في ميت غمر ضمن الخطة الاستثمارية

قامت رئاسة مجلس مدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، بالبدء في رصف شارع جسر النيل بطول 2 كيلومتر، من الطريق السريع حتى ميدان العروبة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بشأن الاهتمام بمشروعات الطرق والرصف ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المدينة وسرعة إنهائها.

استمرار أعمال الرصف بشارع جسر النيل

وبحسب بيان، تابع اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينه ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي متابعة أعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبة، حيث تم البدء في أعمال التكسير وقطع الفيرما واستعدال المناسيب تمهيدا لفرد السن ودمكه لاستكمال اعمال الرصف، مشيرا إلى أن رصف شارع جسر النيل يسهم في تحقيق السيولة المرورية للتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين عليها، وإضفاء لمسة جمالية ، حيث يمثل شريان رئيسي داخل مدينة ميت غمر.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وأن أعمال رصف الطريق تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المدينة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كل الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري لشوارع مركز ومدينة ميت غمر، كما جرى نقل أعمدة الإنارة لتوسعة الطريق.