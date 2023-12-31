جدول ترتيب فرق دوري القسم الرابع بالإسكندرية بعد انتهاء الجولة الـ12

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، عن ترتيب فرق دوري القسم الرابع بعد انتهاء الجولة الثانية عشر، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»، وجاء ترتيب فرق المجموعة كالتالي:

المجموعة الثانية

وجاء ترتيب فرق المجموعة الثانية والتي تضم «المصري الرياضي، ستيا، نجوم المتراس، مركز شباب النصر، شباب الحضرة، نجوم الحضرة، شباب إمبروزو، الرياضي البحري، شباب النيل، المصري السكندري» كالتالي:

المجموعة الثالثة

بينما تضم المجموعة الثالثة فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكى، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية»، وجاء ترتيب الفرق فيها كالتالي:

المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس»، فترتيبها كالتالي: