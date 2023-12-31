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جدول ترتيب فرق دوري القسم الرابع بالإسكندرية بعد انتهاء الجولة الـ12

كتب:

خالد غنيم
12:43 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
منطقة الإسكندرية لكرة القدم

منطقة الإسكندرية لكرة القدم

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، عن ترتيب فرق دوري القسم الرابع بعد انتهاء الجولة الثانية عشر، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»، وجاء ترتيب فرق المجموعة كالتالي: 

المجموعة الثانية

وجاء ترتيب فرق المجموعة الثانية والتي تضم «المصري الرياضي، ستيا، نجوم المتراس، مركز شباب النصر، شباب الحضرة، نجوم الحضرة، شباب إمبروزو، الرياضي البحري، شباب النيل، المصري السكندري» كالتالي: 

المجموعة الثالثة

بينما تضم المجموعة الثالثة فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكى، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية»، وجاء ترتيب الفرق فيها كالتالي:

المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس»، فترتيبها كالتالي: 

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