تأجيل امتحانات جامعة بني سويف لمدة ساعة بسبب الشبورة الكثيفة

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، تأجيل الامتحانات اليوم الأحد، لمدة ساعة عن الموعد المحدد، نظرا لسوء الأحوال الجوية والشبورة الكثيفة، حرصَا على مصلحة الطلاب.

الحرص على سلامة الطلاب

وذكرت جامعة بني سويف، أن القرار جاء حرصاً على سلامة الطلاب، وحرص الجامعة على أن تطمئن أبناءها الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم أمانة في أيدينا.

شبورة مائية كثيفة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تكون شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على عدد من المحافظات المصرية بينها محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

استعدادات جامعة بني سويف لامتحانات الترم الأول

واستعدت جامعة بني سويف، لعقد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية، كذلك جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية لعقد الامتحانات.