الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.. 11 فئة مستحقة اعرفها

يسعى مئات العاملين إلى الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ قيمتها 1000 جنيه، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء صندوق طوارئ وإعانة للعمالة غير المنتظمة، إذ يقوم الصندوق بمساعدة هذه الفئة من المجتمع على مواجهة الحياة، وحتى يستطيعوا الاستفادة من تحويل مستحقات الحسابات الصحية والاجتماعية، بهدف استثمارها لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات التي يتعرض لها هذه الفئة من العمالة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وفي ذات السياق، أتاحت وزارة العمل الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، إذ يستطيع جميع العمال المسجلين لدى القوى العاملة متابعة كل تفاصيل المنحة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الاتصال على رقم 142 للاستفسار عن منحة العمالة غير منتظمة.

- الاتصال على رقم الخط الساخن 19468، وهو تابع لوزارة القوى العاملة.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

- الدخول على موقع وزارة العمل عبر الرابط هنــــا.

- تسجيل البيانات الخاصة على الموقع.

- الضغط على أيقونة تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- في حالة عدم توافر البيانات عبر قاعدة وزارة القوى العاملة، يتم إعادة التسجيل مرة أخرى.

11 فئة تستحق صرف منحة العمالة غير المنتظمة في 2024

وعن الفئات التي تستحق صرف منحة العمالة غير المنتظمة، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سواء الـ1000 جنيه أو غيرها من المنح التي تخصصها الدولة بصرفها لهذه الفئة.

- عمال التراحيل.

- الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

- ملاك العقارات المبنية ما يقل نصيبهم عن الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

- خادمو المنازل.

- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

- المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

- ورثة أصحاب الأعمال بالمنشآت الفردية.

- العاملون المؤقتون في الأعمال الزراعية سواء في الحقول والتشجير والحدائق والبساتين أو العاملين في مشروعات تربية الحيونات والماشية أوالدواجن أو المناحل أوالاستزراع السمكي.

- حائزو الأراضي الزراعية الذي تقل مساحتها عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين .

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل، شروط اللحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، حيث جاءت كالتالي:-

- أن يكون العامل مصري الجنسية، ومن المقمين داخل مصر وعمله غير منتظم.

- أن يكون اسم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- أن تكون حرفتة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، والتى تتمثل في (معاش تكافل وكرامة، أو معاشات التضامن الاجتماعي).

- ألا يكون لديه سجل تجاري.

- ألا يكون من ملاك رؤوس ماشية للتجارة.

- ألا يمتلك حيازة أرض زراعية أكثر من فدان.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

- صورة بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مدونا في البطاقة حرفته.

- ما يثبت أنه لم يحصل على معاش تكافل وكرامة أو حياة كريمة.

- تقديم الأوراق الرسمية لمكاتب العمل التابعة لها.

حصر المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة

نجحت وزارة القوي العاملة، فى حصر المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة في المحافظات، ويبلغ عددهم 2.6 مليون يستحقون صرف منحة العمالة غير المنتظمة والبالغة 1000 جنيه شهريا، وفقا لما كشفت عنه تقارير مديريات العمل بالمحافظات والقاهرة الكبرى.