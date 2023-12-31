محافظ أسيوط يلتقي أهالي 30 يونيو لمناقشة طلباتهم ورفع مستوى الخدمات بالمدينة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، عددًا من أهالي مدينة 30 يونيو التابعة لمركز أسيوط، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز، بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، ومديريات الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مياه الشرب والصرف الصحي

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى طلبات الحضور من أهالي المدينة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الشباب والرياضة، الصحة، الطرق والكهرباء، إضافة إلى الأبنية التعليمية والاتصالات والتموين.

تكثيف حملات النظافة

ووجه «سعد»، خلال اللقاء، رئيس مركز ومدينة أسيوط، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والإنقاذ السريع بالمحافظة، مشيرًا إلى إنه تم تدعيم قطاع النظافة بعدد 36 معدة شفط الأتربة من الشوارع والميادين لتطوير منظومة النظافة، كما وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي شركة الكهرباء بتوفير أعمدة إنارة لبعض الشوارع بالمنطقة، ومراجعة أعمال الإنارة وتركيب الكشافات في أسرع وقت للأماكن المحرومة، كما شدّد على المتابعة مع مسؤولي التموين لتوفير مخبز بالمدينة للرغيف المدعم للمواطنين تسهيلًا عليهم.

رصف شوارع المدينة

وفي سياقٍ متصل، وجه اللواء عصام سعد، بتوفير سيارات لنقل المواطنين من وإلى القرى المجاورة، ودراسة إمكانية استكمال رصف باقي شوارع المدينة وفقًا لخطة المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الإسكان، وكذلك حل مشكلة ضعف المياه، وبحث طرق استبدال الخزانات بالعمارات السكنية، كما كلّف مسئول المتابعة الإلكترونية بالمحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لإيجاد حلول عاجلة للحد من التلوث الصناعي بالمنطقة الصناعية المجاورة لمدينة 30 يونيو، وتطبيق الاشتراطات البيئية على كافة المنشآت.

حياة كريمة في أسيوط

كما استعرض خلال اللقاء مجهودات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة بمرحلتيها الأولى والثانية، فضلًا عن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، واستهداف 149 قرية بـ7 مراكز على مستوى المحافظة، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى، على أن تشمل المبادرة جميع قرى ومراكز المحافظة بالمراحل التالية، والتي ستشمل قرى مركز أسيوط، لافتًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تتضمن إنشاء وحدات صحية ومراكز شباب، وأيضًا كافة المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى.