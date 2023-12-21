رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية: الغرب يكيل بمكيالين لدعم إسرائيل

كتب:

منتصر سليمان
06:04 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
آثار القصف الإسرائيلي على غزة

آثار القصف الإسرائيلي على غزة

قال فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، إنّ الغرب يكيل بمكيالين وإسرائيل لم ولن تحقق أي إنجاز، مشدداً على أن الاحتلال يشن عدوانه على الفلسطينيين من أجل تصفية الوجود العربي الفلسطيني بشكل كامل.

وأضاف أبو دياب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلاء شتا عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس: «عندما نتحدث عن غزة، فإنّ لها خصوصية في هذه الحرب، إذ يري الاحتلال إنهاء القضية الفلسطينية بشكل تام، ويقوم بطرد وتهجير الفلسطينيين ولا يأبه بعدد القتلى والجرحى وكل ما يقوم به من مجازر».

وتابع عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية: «الاحتلال يهدم البنية التحتية والمنازل وكل الخدمات في قطاع غزة، وسينتقل بعد ذلك إلى الضفة الغربية والقدس، رغم أنه بدأ في عدوانه هناك في ظل اتباع وسائل وأساليب مختلفة للتطهير العرقي وتصفية الوجود وتغيير الهوية والمشهد العام في فلسطين لأنه أمن العقوبة من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي لا يعمل على إيقاف هذه المجازر وكأن الدم الفلسطيني لا قيمة له».

اقرأ المزيد:

خبير: انقسامات حادة في الداخل الإسرائيلي حول هدنة جديدة في قطاع غزة

وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

6 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم

أبو الغيط: قطاع غزة جزء من القضية الفلسطينية ويجب الالتزام بحل الدولتين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب قطاع غزة

شيماء البرديني: معبر رفح شاهد على بطولات مصر في ملف قطاع غزة 
بقلم منتصر سليمان