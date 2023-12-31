محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف طريق كوبري المرور ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار رفع كفاءة الطرق بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024، حيث يجري حاليًا استكمال رصف طريق كوبري المرور إلى كوبري الخياط لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير الطرق في أسيوط

وأكد اللواء عصام سعد استمرار دفع العمل وتطوير كافة الطرق والشوارع بمراكز ومدن المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية بها، مشيراً إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاستكمال مشروعات الرصف والبنية التحتية لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة بكافة القطاعات الخدمية والتي تساعد في عمليات التنمية التي نهدف لتحقيقها.

رصف الطرق في البداري

من جانبه قال محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري، إنه جار استكمال أعمال رصف الطريق من كوبري المرور وحتى كوبري الخياط ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز للعام المالي الحالي 2023-2024، وذلك في إطار تكوين شبكات طرق ترتقي وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية، لافتًا إلى تكليف علاء الناظر نائب رئيس المركز، بمتابعة الأعمال ومراحل الرصف والتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط الذي شدد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والعمل على تسهيل النقل والانتقال بكافة القطاعات.