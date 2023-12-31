«تعليم مطروح» تعلن نتائج مسابقة الاقتصاد المنزلي للمراحل الثلاث

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نتائج مسابقات توجيه عام الاقتصاد المنزلي على مستوى المحافظة والخاصة بالمسابقة الوزارية، في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

التراث الشعبي والنظافة الشخصية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن المسابقة كانت لطلاب المرحلة الثانوية حول التراث الشعبي، أسفرت عن فوز مدرسة الشهيد طه ساطور الطالبة جنى سيد أحمد بالمركز الأول، والمرحلة الابتدائية حول النظافة الشخصية والصحة، وفازت مدرسة الضبعة الابتدائية الطالبة جيداء محمد حسن، والمرحلة الإعدادية حول القضية الفلسطينية أسفرت عن فوز مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بالمركز الأول الطالبة هناء وليد، وذلك تمهيداً لمشاركة الأعمال الفائزة للمراحل التعليمية الثلاث في المسابقة المركزية الوزارية التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة.

ممارسة حياتية على أرض الواقع

وفي ذات السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح على جهود توجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن تلك المادة تعد ممارسة حياتية على أرض الواقع تفيد الطالبات في حياتهن المستقبلية.

تدريب الطالبات بشكل جيد

وطالب مدير المديرية، منال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي، بضرورة الاستعداد الجيد وتدريب الطالبات بالشكل الذي يحقق معه الاستفاده القصوى لهن لتشريف مطروح بالحصول على أفضل المراكز المتقدمة وأيضا مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز خلال المرحلة المقبلة.