حملات نظافة مكبرة في شوارع قرى مركز ملوي بالمنيا

نظمت الوحدات المحلية بقرى مركز ملوي بالمنيا، حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة وقرى «البرشا ـ نواي ـ دروة ـ تندة ـ قلندول ـ الروضة ـ إبشادات»، لرفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة وتمهيد وتسوية الشوارع، باستخدام معدات الوحدات القروية، حيث تم تمهيد وتسوية الشوارع ونقل المخلفات والتراكمات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، واستمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية.

أعمال تجميل بشوارع المدينة

واستجابة لشكاوى المواطنين بقرية البرشا، قام يوسف عبدالحميد رئيس القرية، بالاستجابة الفورية، حيث تم شفط المياه من الشارع العمومي إثر كسر بماسورة مياه، كما واصل ميلاد الشرقاوي رئيس حي شمال 2، بأعمال التجميل والدهانات بشارع توني بك.

رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات رفع القمامة، حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، لخلق بيئة صحية نظيفة وتكليفات اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، باستمرار أعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة بقرى مركز ملوي.