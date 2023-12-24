غلق مزلقان ملوي القبلي بالمنيا لمدة 12 ساعة غدا لإجراء أعمال التطوير

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، عن غلق مزلقان ملوي القبلي بمركز ملوي اعتبارًا من غد الاثنين لمدة 12 ساعة من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء.

غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير

أوضح بيان أصدرته محافظة المنيا، أنه سيتم غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير شاملة للمزلقان وإنشاء حواجز جديدة وتحسين الإضاءة وتركيب إشارات إنذار للسيارات والمشاة، وذلك بهدف تأمين المزلقان ومنع وقوع أي حوادث.

وأضاف البيان، أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها أثناء غلق المزلقان هي كوبري ملوي العلوي البحري، والكوبري العلوي ما بين ملوي والمعصرة.

الالتزام بتعليمات رجال المرور

وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور والمرور عبر الطرق البديلة حفاظاً على سلامتهم، إذ يعد غلق مزلقان ملوي القبلي خطوة مهمة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث، كما أن أعمال التطوير التي سيتم تنفيذها ستساهم في تحسين السلامة المرورية في المنطقة.