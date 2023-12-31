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قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها غدا.. المواعيد والأماكن

كتب:

إبراهيم الديهي
10:13 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
قطع المياه - صورة أرشيفية

قطع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه غدا الاثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في قريتي كفر المصيلحة وميت خاقان، لمدة 4 ساعات، لإجراء الصيانة وتطهير الخزانات حفاظًا على سلامة المواطنين، في إطار خطة الشركة الشهرية لأعمال الصيانات الدورية. 

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها غدا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، في بيان، أن قطع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان يبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.

توفير كميات مياه مناسبة أثناء الانقطاع 

وأهابت شركة مياه الشرب، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات والجهات الحكومية والخاصة كافة، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها في أثناء فترة قطع المياه عن مدينة شبين الكوم.

من جانبه أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن قطع المياه في المدن والقرى يتم وفق خطة شهرية لعمل الصيانة الدورية وتطهير الخزانات والتأكد من صلاحية المياه، موضحا أن مواعيد قطع المياه ليست كبيرة وتأتي في إطار حرص الشركة على صحة المواطنين.

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