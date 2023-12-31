ريم العدل تودع عام 2023 بكلمات حزينة: «من أقسى السنين اللي عدت عليا»

ودعت مصممة الأزياء ريم العدل، عام 2023، بكلمات خاصة تعبر عن الحالة التي كانت بها خلاله، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير «انستجرام».

ريم العدل تودع 2023 بكلمات حزينة

وقالت ريم العدل، في منشورها: «السنة دي من أغرب وأقسى السنين اللي مرت عليا.. آه مستوعبة إني كبرت وأنّ كل ما بكبر هشوف أصعب.. السنة دي حقيقي كسبت فيها حاجات حلوة وناس أحلى كتير، وعملت فيها أعمال أقرب إلى قلبي، وأنجح الأعمال اللي عدت عليا في حياتي، بس خسرت فيها يمكن أقرب اتنين لقلبي».

ريم العدل: بشكر ربنا على كل عمل نجح

وتابعت العدل، قائلة: «أنا بشكر ربنا على كل عمل نجح وأنا كنت جزء منه، بشكر ربنا على بنتى ووجودها دايما حواليا، بشكر ربنا على وجود أهلي حواليا وكمان بشكر ربنا على حبايبي اللي فقدتهم، عشان متأكدة أنهم في مكان أحسن، وخير ليهم من عند ربنا أكيد، حمدًا لله حمداً كثيرًا طيبًا مباركًا فيه».