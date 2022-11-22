مصممة الأزياء ريم العدل: اخترنا أفلاما جيدة في مهرجان القاهرة السينمائي

قالت مصممة الأزياء ريم العدل، وعضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الحكم على الأفلام يكون في المقام الأول قائما على جودة الأفلام، إذ اختار المهرجان أفلاما جيدة للغاية، كما أن اللجنة متفاهمة حول الأفلام، وستكون بالتأكيد الجوائز مستحقة.

تطور كبير في فهم الأزياء

وأضافت خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «هناك تطور كبير في فهم الأزياء ومعرفة فن الأزياء لدى المتابع العادي، ووصلنا أن الناس تعرف أهمية الأزياء المسرحية والسينمائية والتليفزيون، وكان الناس شايفاها إنها مش مهمة لكنها ضلع مهم في الصناعة والناس مش بتقول برافو للمثل لو لابس غلط».