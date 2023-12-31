مؤلفة «وبقينا اتنين»: استخدام تقنية «Ai» لاستكمال مشاهد طارق عبدالعزيز

يواصل فريق عمل مسلسل «وبقينا اتنين»، بطولة الفنان شريف منير، تصوير المشاهد المتبقية، وذلك بعد أنّ توقف لفترة، بسبب وفاة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي كان يشارك في العمل.

وقالت أماني التونسي مؤلفة المسلسل لـ«الوطن»: «فكرة استخدام تقنية الـ Ai أو الذكاء الاصطناعي، للراحل طارق عبد العزيز، جاءت لاستكمال مشاهده التي ما زالت قائمة، لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن»، كما صرحت بأّن العمل يناقش قضية مهمة، وهي قضية الصدمة بعد الانفصال للرجل والمرأة.

كواليس تصوير وبقينا اتنين

وتحدثت عن كواليس تصوير العمل، قائلة: «كواليس العمل كانت جيدة، خصوصًا أنّ جميع العاملين في المسلسل، متعاونين بكل حب»، أما عن أصعب المشاهد فكان المشهد التي جرى الكشف فيه عن سبب الصدمة، وقرر بعدها البطل الانفصال.

واستكملت مؤلفة العمل، حديثها قائلة: «عدد الحلقات التي يدور حولها المسلسل 20 حلقة فقط، ويُعد تصنيف هذا العمل لـ الجمهور العام».

دور طارق عبد العزيز في مسلسل «وبقينا اتنين»

ويجسد الفنان الراحل طارق عبد العزيز، شخصية شريف صديق البطل، الرجل الثري الذي يمتلك الكثير من المحلات التجارية، ويعيش من ريع تِلك المحلات.