تعرف على مصير شخصية طارق عبد العزيز في «بقينا اتنين».. مؤلفة المسلسل توضح

فاجأ القدر نهاية الشهر الماضي الوسط الفني بوفاة الفنان طارق عبدالعزيز بشكل مفاجئ، وذلك أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الأخير «وبقينا اثنين»، والذي كان يجمعه بالفنان شريف منير، حيث شعر فجأة طارق بهبوط حاد سقط على إثره وفاضت روحه إلى بارئها قبل أن يصل المستشفى.

طارق عبدالعزيز انتهى من تصوير 50% من مشاهد المسلسل

رحيل طارق عبدالعزيز وضع صناع المسلسل في أزمة كبيرة، حيث انتهى طارق من تصوير 50% من مشاهد المسلسل، وفي هذا الصدد قالت أماني التونسي، مؤلفة المسلسل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم استقروا مؤخرًا تقديرًا لطارق عبدالعزيز عدم إلغاء مشاهده واستبداله بفنان آخر.

وقررت التونسي مع أسرة وصناع المسلسل، أن ينتهي دوره هذه المرحلة التي توفي فيها، حيث كان دوره في المسلسل الصديق المُقرب للفنان شريف منير والذي يسانده دائمًا ويقف بجانبه ويقدم له النصح، والمسلسل عبارة عن 3 أصدقاء، فقررنا أن يكملوا المسلسل 2 فقط.

تفاصيل شخصية طارق عبدالعزيز.. ثري يعاني من صدمة عاطفية

وكشفت التونسي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الشخصية التي كان يلعبها طارق عبد العزيز في المسلسل هي شخصية شريف صديق البطل، الرجل الثري الذي يمتلك الكثير من المحلات التجارية، ويعيش من ريع تِلك المحلات، وهو شخصية مُحبة للحياة، لكن لديه صدمة عاطفية قديمة في حياته، أثرت عليه، فقرر أن يعيش دون زواج طيلة حياته، فكان على رغم الثراء الذي يعيشه شخصية تُعاني الوحدة الشديدة، وحزين أغلب الوقت، ويحاول ملء حياته بالأصدقاء وبعض الأنشطة حتى يتغلب على هذه الأحاسيس.