الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن خطيب المسجد الأقصى بعد 3 ساعات من التحقيق

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بعد 3 ساعات من التحقيق معه في مركز تابع للاحتلال بتهمة التحريض، ومنعه التحدث مع عدة قنوات إعلامية وفقا لتليفزيون فلسطين.

قصف إسرائيلي مستمر

وتقصف إسرائيل قطاع غزة، منذ يوم 7 أكتوبر وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 18 ألف شخص إذ تنفذ إسرائيل عملية «السيوف الحديدية» بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، فيما تم تنفيذ نحو 7 عمليات تبادل محتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال وساطة جرى تنفيذها بجهود مصرية وقطرية أمريكية.