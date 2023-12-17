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الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن خطيب المسجد الأقصى بعد 3 ساعات من التحقيق

كتب:

عمرو حسني
05:21 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الإفراج عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

الإفراج عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بعد 3 ساعات من التحقيق معه في مركز تابع للاحتلال بتهمة التحريض، ومنعه التحدث مع عدة قنوات إعلامية وفقا لتليفزيون فلسطين.

قصف إسرائيلي مستمر

وتقصف إسرائيل قطاع غزة، منذ يوم 7 أكتوبر وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 18 ألف شخص إذ تنفذ إسرائيل عملية «السيوف الحديدية» بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، فيما تم تنفيذ نحو 7 عمليات تبادل محتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال وساطة جرى تنفيذها بجهود مصرية وقطرية أمريكية.

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