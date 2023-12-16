«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين في السؤال الـ15 لمسابقة «الذكر الحكيم»

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزون في الإجابة عن السؤال الخامس عشر في مسابقة «الذكر الحكيم»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

الفائزون في مسابقة الذكر الحكيم

وجاءت أسماء وجوائز الفائزين في الإجابة عن السؤال الخامس عشر في مسابقة «الذكر الحكيم» التي أعلنتها وزارة الأوقاف كالتالي:

1. إبراهيم محمد المتولي علي أستاذ دكتور باحث بالمركز القومي للبحوث الزراعية بالقاهرة من محافظة الدقهلية - فاز بالجائزة الأولى: نسخة من كتاب «المنتخب في تفسير القرآن الكريم«.

2. وئام السيد محمد الدلنجاتي بالصف الثالث الثانوي بمدرسة السادات الثانوية للبنات بالمنطقة العاشرة من محافظة المنوفية - فازت بالجائزة الثانية: نسخة من كتاب «البيان على المنتخب« (الجزء الثلاثون).

3. عصام الدين أمين يوسف علي الشيخ لواء شرطة مهندس بالمعاش من محافظة الشرقية - فاز بالجائزة الثالثة: نسخة من كتاب «المختصر المفيد في علم التجويد«.

4. محمد سعيد عبد اللطيف سيد أخصائي تمريض بالخارجة من محافظة الوادي الجديد - فاز بالجائزة الرابعة: نسخة من كتاب «الكمال والجمال في القرآن الكريم«.

5. مشيرة عبد الظاهر عبد المقصود علي أخصائي أطفال أول مستشفى الفيوم العام من محافظة الفيوم - فازت بالجائزة الخامسة: نسخة من كتاب «على مائدة القرآن«.

رابط الاطلاع على السؤال االتالي

ولفتت الوزارة إلى أنّه للاطلاع والإجابة عن السؤال السادس عشر اضغط على الرابط هنـا