نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن ينعم على مصرنا الغالية بالآمن والسلام والاستقرار.

مواصلة العمل الجاد

قال نقيب الإعلاميين بهذه المناسبة: «نعاهدكم يا سيادة الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعه هذا الوطن كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم وازدهار».

ودعا نقيب الإعلاميين الشعب المصري الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.