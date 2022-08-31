مجلس نقابة الإعلاميين ينعى جلال عوارة: دمث الخلق ويحظى باحترام الجميع

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وعضو مجلس النواب السابق جلال عوارة، الذي وافته المنية اليوم بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

نقيب الإعلاميين: جلال عوارة كان دمث الخلق

قال نقيب الإعلاميين إنَّ جلال عوارة كان دمث الخلق ويحظى باحترام الجميع، إذ كان يعمل مقدم نشرات على قناه «النيل للأخبار» وقدم الكثير من البرامج الحوارية على عدد من القنوات الفضائية.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أنَّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من هو الإعلامي جلال عوارة؟

الإعلامي جلال عوارة كان مذيعًا بالتليفزيون المصري لعدة سنوات اشتهر بتقديم برنامج «24 ساعة بعد منتصف الليل»، كما قدم برامج حوارية على عدة قنوات تليفزيونية، وهو متزوج ولديه طفلين، وشغل منصب وكيل لجنة الإعلام في مجلس النواب السابق.

جلال عوارة من عائلة عريقة بمحافظة العربية، ينتمي إليها عمه الدكتور إبراهيم عوارة أقدم عضو مجلس شعب بمدينة طنطا الذي توفي عام 2019 عن عمر ناهز 80 عامًا، الذي كان عضوًا لعدة دورات في مجلس الشعب عن طنطا.