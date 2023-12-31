انتهاكات إسرائيلية ضد الأقصى.. تنفيذ طقوس تلمودية واغتيال أئمة المسجد

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وهجماتها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، فمنذ صباح اليوم اقتحم المستوطنون الإسرائيليون، المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودينة استفزازًا لمشاعر المسلمين، وليس هذا فحسب بل طالت الانتهاكات رموز الأقصى أيضًا، بعدما شن طيران الاحتلال غارة جوية على مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك السابق، الشيخ يوسف سلامة، وإصابة عدد من أفراد أسرته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وجاء استشهاد خطيب المسجد الأقصى المبارك السابق، بعد ساعات فقط من اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وتنفيذهم جولات استفزازية، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية رسمية بينها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى تأدية المقتحمون طقوسا تلمودية.

وقال الشيخ الشهيد، في تصريحات سابقة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، أن العملية كانت نتيجة ضرورية للاعتداءات الإسرائيلية على شعب فلسطين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبه، نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى السابق، الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قائلًا: «لقد تجاوز الاحتلال المدى في البغي والطغيان واستهداف الآمنين وتصفية العلماء».

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 4 فلسطينيين بشظايا صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي طولكرم، ونور شمس

ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى نحو 4 آلاف و876 فلسطينيا

ومنذ مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيا على الأقل بينهم عدد من أفراد عائلة شهيدا يدعى محمد مسالمة، من الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما أعلنه «نادي الأسير» و«هيئة شؤون الأسرى والمحررين» الفلسطينيين. وأشارت الهيئتان الفلسطينيتان، في بيان، إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس.

وأضافت الهيئتان الفلسطينيتان، إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 4 آلاف و876 فلسطينيا.