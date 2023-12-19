تراجع أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 19-12-2023

تراجعت أسعار اللحوم المجمدة اليوم الثلاثاء 19-12-2023، حيث سجل سعر اللحم البرازيلي البقري مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، وجاءت أسعار اللحوم الهندية 170 جنيها للمفروم، و230 للكندوز، وفق بيانات شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات

وبحسب ما أعلنته شعبة القصابين، فإنّ سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها، والضأن البرقي 380 جنيها.

حجم استيراد مصر من اللحوم والأبقار والجواميس

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنّ حجم استيراد مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية تراجع بنسبة 27.3% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتتجاوز مليار دولار مقابل 1.386 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2022.

وتابع الجهاز في أحدث تقاريره، أنّ اللحوم والأبقار والجواميس استحوذت على 9.2% من إجمالي واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، فيما سجلت واردات مصر من اللحوم والحيوانات الحية من البرازيل تراجعًا بنسبة 36% لتبلغ 365.69 مليون دولار في مقابل 534.43 مليون دولار.